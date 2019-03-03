03.03.2019 | 12:54

Продюсер Андрей Разин сообщил, что участнику группы "Ласковый май" Дмитрию Тревоге стало плохо в самолете. На счастье, на борту оказался врач-реаниматолог.

Накануне Разин вместе с участниками коллектива "Ласковый май" летели из Москвы в Сургут. Артисты должны были дать концентр в Нефтеюганске.

Через два часа после взлета солист "Ласкового мая" почувствовал недомогание и потерял сознание. Командир лайнера бросил клич среди пассажиров и нашел медицинского работника. Доктор оказал помощь отключившемуся вокалисту.

"В этом самолете летела врач реанимации Елена, которая сделала все возможное для того, чтобы Дмитрию Тревоге стало легче, и он смог долететь спокойно до города Сургута", – рассказал Разин личном Instagram.

Медик сработал профессионально, артисту быстро стало лучше, перед приземлением он даже улыбался. В Сургуте Тревогу уже ожидала бригада скорой помощи. Врачи поднялись на борт и осмотрели Дмитрия. После недолгой консультации звезду отпустили.

Отметим, что буквально через час после посадки Тревога уже зажигал на сцене. Артист повел себя крайне профессионально и не стал отменять выступление. Меж тем, ни вокалист, ни его продюсер причины недомогания Дмитрия не озвучили. "Еще раз огромное спасибо всему экипажу", - поблагодарил авиаперевозчика Разин.