Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|3 мар 2019|13:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  74.80  |  $  65.81
 

Полезное | Отключившуюся звезду группы «Ласковый май» откачивали прямо в воздухе

03.03.2019|12:54
Печать

Продюсер Андрей Разин сообщил, что участнику группы "Ласковый май" Дмитрию Тревоге стало плохо в самолете. На счастье, на борту оказался врач-реаниматолог.

Накануне Разин вместе с участниками коллектива "Ласковый май" летели из Москвы в Сургут. Артисты должны были дать концентр в Нефтеюганске.

Через два часа после взлета солист "Ласкового мая" почувствовал недомогание и потерял сознание. Командир лайнера бросил клич среди пассажиров и нашел медицинского работника. Доктор оказал помощь отключившемуся вокалисту.

"В этом самолете летела врач реанимации Елена, которая сделала все возможное для того, чтобы Дмитрию Тревоге стало легче, и он смог долететь спокойно до города Сургута", – рассказал Разин личном Instagram.

Медик сработал профессионально, артисту быстро стало лучше, перед приземлением он даже улыбался. В Сургуте Тревогу уже ожидала бригада скорой помощи. Врачи поднялись на борт и осмотрели Дмитрия. После недолгой консультации звезду отпустили.

Отметим, что буквально через час после посадки Тревога уже зажигал на сцене. Артист повел себя крайне профессионально и не стал отменять выступление. Меж тем, ни вокалист, ни его продюсер причины недомогания Дмитрия не озвучили. "Еще раз огромное спасибо всему экипажу", - поблагодарил авиаперевозчика Разин.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!