03.03.2019 | 18:25

Супруга хип-хоп исполнителя Кирилла Толмацкого рассказала о конфликте в семье. По ее словам, отец Децла пытается завладеть творческим наследием музыканта.

Юлия Толмацкая утверждает, что так и не смогла наладить отношения с музыкальным продюсером. Как отметила женщина, отец рэпера "объявил ей войну". В комментарии к посту, в котором поклонники спросили ее об атмосфере в семье после кончины артиста, вдова рассказала, что родители Децла решили самостоятельно разделить все наследство.

"Внука – бабушке, творчество – дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа", – заявила она. Женщина добавила, что она должна "как рабыня выполнять команды чужого дяди, который 15 лет оскорблял ее мужа во всех интервью", передает Teleprogramma.pro.

Сейчас Юлия Толмацкая воспитывает сына от брака с музыкантом. Мальчик Антоний появился на свет в 2005 году. В одном из своих последних интервью Децл подчеркнул, что, в отличие от своих ровесников, он очень рано обзавелся семьей.

Напомним, известный рэпер скончался в ночь на 3 февраля в результате остановки сердца. После концерта в кафе Ижевска артист внезапно почувствовал себя плохо. Прибывшие на место врачи не смогли спасти жизнь исполнителя. Трагическую новость сообщил его отец на своей странице в Facebook.