02.03.2019 | 11:31

Юрий Лоза, судя по всему, не смог простить Ивану Урганту шуточный номер двухлетней давности. Музыкант все еще держит обиду на телеведущего.

Юрий Лоза стал участником «Шоу без названия», которое выходит на YouTube. Беседуя о ценности рэпа в российской культуре, певец внезапно вспомнил, как Иван Ургант в своей программе высмеял его хит «Плот».

«Ваня Ургант посмеялся над песней «Плот», но ведь песня стала песней поколения. Я ее пою через 35 лет после написания, и она ничуть не устарела. Во-вторых, это единственная песня, которую американцы поют по-английски у себя в Америке сейчас. То есть эта песня, которая до сих пор востребована. На 10 языках ее поют, как я знаю. Почему-то Ваня Ургант считает, что он может над ней поржать. Ваня, который не может написать песню «Плот», – набросился на телеведущего Лоза.

Судя по всему, юмористическое выступление, которое, к слову, вышло в эфир аж два года назад, сильно зацепило Юрия. Злопамятный артист все еще не простил Урганту насмешки.

Напомним, в 2016 году в программе «Вечерний Ургант» пианист-виртуоз Денис Мацуев с подачи Ивана, сидя за роялем, доказал, что Моцарт, Шопен, Бетховен и Рахманинов заимствовали мелодию из песни Лозы «Плот». Поводом для этого шуточного номера стали громкие высказывания Юрия в прессе. Артист утверждал, что 80% произведений классиков – это самоповторы. Также жесткой критике со стороны музыканта подверглись Led Zeppelin, Rolling Stones и The Beatles.