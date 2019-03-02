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Полезное | Сябитова терпела побои из-за нехватки мужской ласки

02.03.2019|14:32
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Звезда программы «Давай поженимся!» откровенно рассказала, что терпела побои от супруга потому, что он удовлетворял ее в постели. Роза Сябитова отметила, что в тот момент очень нуждалась в мужской ласке.

Сябитова отметила, что ей часто ставят в упрек скандальный развод со вторым мужем. Мол, известная телесваха не может разобраться в своей жизни, а еще другим советы дает.

Роза решила раз и навсегда закрыть эту тему, подробно объяснив публике, почему стала женой человека, который не скрывал своего уголовного прошлого и поколачивал возлюбленных. В личном Instagram теледива опубликовала видеообращение.

Сябитова честно призналась, что в момент знакомства с будущим мужем Юрием Андреевым 15 лет была одна. После смерти первого супруга звезде не удавалась найти мужчину, который бы удовлетворял ее в постели.

«Я была голодная. Карьера ведущей – ты жертвуешь своим личным счастьем. Поэтому, конечно, я сидела на голодном пайке. И тут появляется мой сексотип: высокий мужчина, ласковый, что я очень люблю, потому что я сама неласковая, – конечно, я поддалась на всю эту историю», – призналась Роза.

Звезда добавила, что не тянула ухажера под венец, замуж она не собиралась. «На тот момент, когда мне хотелось очень много секса и этот секс шел мне в руки, мне, честно говоря, было все равно», – сказала телеведущая.

Сябитовой кажется сейчас, что если бы возлюбленный тогда заявил, что он инопланетянин, это не отвратило бы ее от отношений с ним. Она так хотела заполучить желаемое, что готова была найти оправдание любой его выходке, даже самой гадкой.

Источник — dni.ru
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