02.03.2019 | 15:02

Александр Друзь - одна из самых известных и эпатажных фигур отечественного ТВ. Александр Абрамович - советский и российский игрок интеллектуальных игр, магистр «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», а также шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трехкратный чемпион мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?», директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», многократный участник телеигр «Брэйн ринг» и «Своя игра», в которых установил ряд достижений.

Совсем недавно Друзь оказался в центре громкого скандала. Напомним, Илья Бер - главный редактор телеигры «Кто хочет стать миллионером?» - ловко подставил легендарного магистра шоу «Что? Где? Когда?». Мол, знаток предлагал ему взятку за «слив» правильных ответов. Друзь в ответ обвинил Бера в провокации.

«Кто бы ни оказался прав в этом конфликте (а оба его участника утверждают противоположное), они не должны были сводить личные счеты в федеральном эфире. Надеюсь, что в конечном итоге конфликт так или иначе будет исчерпан. Но, поскольку тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба, магистр будет отстранен от участия в «Что? Где? Когда?» на неопределенный срок», — сказала соавтор передачи «Что? Где? Когда?» Наталья Стеценко.

В свою очередь руководство телеигры «Кто хочет стать миллионером?» временно отстранило Илью Бера от выполнения обязанностей.

«В этой ситуации дирекция Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?», — процитировал «Интерфакс» пресс-службу телеканала.

Многие телезрители посчитали, что подобное решение телеканала сильно ударит по репутации, а самое главное - по карману Друзя. Как выяснилось, они зря опасались.

Буквально через пару дней стало известно, что опальный знаток даром время не теряет. Он намерен отправиться в США с презентацией своей детской книжки «Эня, Томас и другие», о чем сообщила дочь Друзя Инна на своей странице в соцсети. Разумеется, без едких комментариев со стороны пользователей не обошлось. Многие обвинили участника интеллектуальных игр в черном пиаре.

Сейчас у Александра несколько направлений деятельности. Во-первых - игры-корпоративы. Это приносит ему около 300 тысяч рублей за одну игру. Во-вторых, он проводит тренинги, лекции, консультации. Сумма колеблется от 300 до 350 тысяч рублей за мероприятие. У Александра несколько рекламных контрактов, сумму гонораров назвать затруднительно, но вряд ли менее 1 миллиона рублей. Кроме того, он продолжает работать на телевидении, курируя несколько проектов. А еще он пишет книги и получает пенсию.

Александр Друзь чувствует себя вполне комфортно, наоборот, теперь у него появилось больше времени для заработка. Вот что он сказал о самой игре «Что? Где? Когда?»: «На самом деле это никакой не заработок. Народ до сих пор почему-то считает, что знатоки играют за деньги. Все деньги, которые может получить игрок, – это до миллиона, если он выигрывает финал года. При этом надо отдать налоги, а после налогов разделить эту сумму на шестерых».