02.03.2019 | 11:37

Марат Башаров поплатился за рукоприкладство в отношении своей супруги Елизаветы. Артист стал нерукопожатным.

Именно так считает известный блогер Лена Миро. Обозревательница отреагировала на сообщение о том, что Башаров лишился роли из-за рукоприкладства в отношении супруги.

Причина такого решения продюсеров – возмущение зрителей поведением Марата и, как следствие, их отказ покупать билеты на постановку с его участием.

Теперь в спектакле «День сюрпризов» будет играть Сергей Астахов. Сам Башаров пока не дает никаких комментариев по этому поводу.

«Если это правда, то Россия сделала огромный шаг вперед, который не должен остаться незамеченным. Общество, в котором мужики, бьющие женщин, не становятся изгоями, не может считаться цивилизованным», – заметила Миро в своем ЖЖ.

По словам Лены, Башаров, как и любой другой мужчина, ударивший женщину, должен быть заклеймен позором и изгнан отовсюду. Ни одна приличная компания не должна брать его на работу, а порядочные люди даже здороваться с таким человеком не обязаны.

«За рукоприкладство мужчина должен расплачиваться карьерой и одиночеством в обществе. А женщины, в свою очередь, должны чувствовать за собой силу, чувствовать, что они не одни, что общество не заклеймит их позором «Сама виновата», а поддержит. Поддержит именно их, а не тирана», – рассудил блогер.

Миро отметила, что именно это сейчас происходит с Маратом Башаровым. По ее мнению, артист не сможет выйти сухим из воды.