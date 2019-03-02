02.03.2019 | 14:36

По словам юриста Сергея Жорина, Евгений Петросян готов на крайние меры. Долги юмориста по коммуналке растут, поэтому он решил сдавать элитную жилплощадь внаем.

Речь идет о квартире Евгения Петросяна, находящейся в Зачатьевском переулке в Москве. В апартаментах площадью 516 квадратных метров сейчас проживает экс-супруга юмориста Елена Степаненко.

Жорин отмечает, что все расходы по содержанию жилплощади и коммунальные платежи лежат на плечах Петросяна, так как по бумагам апартаменты принадлежат ему. Степаненко платить отказывается.

«Но суд заблокировал все счета юмористов. Не так давно один из счетов удалось разблокировать, но денег уже не хватает. Появились долги», - объясняет Сергей.

Чтобы не копить задолженность, Петросян решил сдавать квартиру в аренду. Евгений Ваганович планирует подселить к экс-супруге жильцов. Часть денег, которые принесут квартиранты, артист планирует отдавать Елене, а другая половина пойдет на оплату коммуналки.

Напомним, что экс-супруги уже несколько месяцев воюют за элитные квадратные метры. Стороны не могут сойтись в вопросе цены на квартиру. Евгений Петросян оценивает апартаменты в 369 миллионов рублей, а Степаненко – 529 миллионов.

Жорин отмечает, что первоначально его подзащитный предлагал Степаненко забрать жилплощадь при разделе, но Елена отказалась. После Евгений Петросян хотел продать недвижимость, а деньги поделить, но экс-супруга и это предложение отвергла, передает сайт «Комсомольская правда».