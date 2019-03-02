Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|2 мар 2019|12:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Ясно |
  74.80  |  $  65.81
 

Полезное | Бывшей звезде шоу «Дома-2» отомстил любовник-альфонс

02.03.2019|11:28
Печать

Экс-участница телестройки стала жертвой экс-возлюбленного. Молодой человек звезды шоу «Дом-2» Виктории Комиссаровой неадекватно отреагировал на расставание.

После ухода с проекта Виктория занялась собственным бизнесом. Девушка открыла магазин одежды в Краснодаре. Чтобы найти любовь, экс-участница шоу «Дом-2» отправилась на Бали. На курорте Комиссарова повстречала красавца-брюнета по имени Рустам.

Молодые люди сразу решили жить вместе и даже планировали пожениться. Однако спустя время в их отношениях назрел кризис. Рустам оказался далек от образа прекрасного принца: он не работал, жил за счет возлюбленной и ее родителей. «Он даже неоднократно меня бил, все дошло до того, что он отобрал у меня документы, деньги, телефон, чтобы я не смогла от него уйти и уехать домой, к родителям», – рассказала Комиссарова в Instagram.

Когда экс-участница «Дома-2» приняла решение расстаться, озверевший от злости мужчина решил отомстить. Рустам разрисовал машину и подъезд девушки нецензурными надписями. Оказывается, брюнет пришел к дому около двух часов ночи. Вдобавок он хотел разбить стекло автомобиля Виктории, но его спугнул сосед.

«Я вышла из дома на работу и увидела всю эту «красоту». Это он так мстит за отлучение от кошелька. Только мне был нанесен ущерб в 150 тысяч рублей за испорченную машину», – цитирует звезду «Дома-2» StarHit.

Комиссарова собирается обратиться в полицию. Виктория готова пойти на все, чтобы привлечь бывшего к ответственности. «Телефоны Рустам выключил. Я подозреваю, что он уехал на родину в Казахстан», – рассказала экс-участница шоу «Дом-2».

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость|02.03.2019 12:33|

penzainform.ru писал(a):

Молодые люди сразу решили жить вместе и даже планировали пожениться.
И даже... просто умиляет. Даже планировали пожениться, а стали жить вместе это не поженились?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Мачо из "Дома-2" избил мать гитарой
  • Худосочную звезду из «Дома-2» прилюдно оттаскали за нос
  • Звезда «Дома-2» разочарована сексом с актером из «Игры престолов»
  •  
  • «Операция стала роковой»: у звезды «Дома-2» онемело лицо
  • Звезду «Дома-2» ударили головой о бетонную лавку

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!