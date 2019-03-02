02.03.2019 | 11:28

Экс-участница телестройки стала жертвой экс-возлюбленного. Молодой человек звезды шоу «Дом-2» Виктории Комиссаровой неадекватно отреагировал на расставание.

После ухода с проекта Виктория занялась собственным бизнесом. Девушка открыла магазин одежды в Краснодаре. Чтобы найти любовь, экс-участница шоу «Дом-2» отправилась на Бали. На курорте Комиссарова повстречала красавца-брюнета по имени Рустам.

Молодые люди сразу решили жить вместе и даже планировали пожениться. Однако спустя время в их отношениях назрел кризис. Рустам оказался далек от образа прекрасного принца: он не работал, жил за счет возлюбленной и ее родителей. «Он даже неоднократно меня бил, все дошло до того, что он отобрал у меня документы, деньги, телефон, чтобы я не смогла от него уйти и уехать домой, к родителям», – рассказала Комиссарова в Instagram.

Когда экс-участница «Дома-2» приняла решение расстаться, озверевший от злости мужчина решил отомстить. Рустам разрисовал машину и подъезд девушки нецензурными надписями. Оказывается, брюнет пришел к дому около двух часов ночи. Вдобавок он хотел разбить стекло автомобиля Виктории, но его спугнул сосед.

«Я вышла из дома на работу и увидела всю эту «красоту». Это он так мстит за отлучение от кошелька. Только мне был нанесен ущерб в 150 тысяч рублей за испорченную машину», – цитирует звезду «Дома-2» StarHit.

Комиссарова собирается обратиться в полицию. Виктория готова пойти на все, чтобы привлечь бывшего к ответственности. «Телефоны Рустам выключил. Я подозреваю, что он уехал на родину в Казахстан», – рассказала экс-участница шоу «Дом-2».