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Полезное | Российская продавщица нокаутировала покупателя и покорила сердца иностранцев

01.03.2019|11:07
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Российская продавщица, отправившая в нокаут разбушевавшегося покупателя, покорила сердца посетителей Reddit. Пользователи из разных стран признавались женщине в любви и высказывали все восхищение.

Видео с камеры наблюдения появилось в треде BetterEveryLoop 28 февраля. В ролике показана очередь на кассе пивного магазина. Внезапно один из покупателей берет другого и начинает бить его о холодильник с пивом.

Видя это, продавщица вышла из-за прилавка. Она подошла к агрессору, пару раз ударила его по лицу, затем пнула ногой и сбила с ног ударом по голове. Судя по дате в правом верхнем углу записи, инцидент произошел 26 декабря 2016 года.

«Думаю, я влюбился», — отреагировал на видео пользователь с ником discerningpervert. «Боже мой .. Она потрясающая!» — восторгается DoktorThodt. Всего тред насчитывает больше 1,4 тысячи комментариев. Участники обсуждения сравнили российскую продавщицу с киношными супергероями, которые вершат справедливость.

Пользователь gregsting предположил, что перед тем, как ввязаться в драку, продавщица сказала стоящему на кассе покупателю: «Извините, я должна надрать задницу, я вернусь через минуту».

Комментаторы треда также обратили внимание на реакцию остальных мужчин в очереди. Многих насмешило, что они наблюдали за происходящим с отсутствующим видом, словно ничего особенного не случилось.

Источник — lenta.ru
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