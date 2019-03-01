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Полезное | Поклонники не встретили Киркорова перед концертом

01.03.2019|15:36
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Филипп Киркоров колесит по городам и весям России с грандиозным гастрольным туром. Не обошлось без конфуза.

После презентации песни «Цвет настроения – синий» Филипп Киркоров оказался на вершине хит-парадов. Его композицию не перепел только ленивый, а поп-король впоследствии записал «Цвет настроения – черный» в дуэте с рэпером Егором Кридом и представил еще несколько работ, не оставшихся без внимания публики.

Дальше – больше. На волне успеха Киркоров отправился в гастрольный тур «Цвет настроения». Артист уже объездил множество регионов, не обделив вниманием и Бурятию. Говорят, там не обошлось без конфуза.

В Сети появилось видео, на котором Филиппа запечатлели сходящим с поезда в Улан-Удэ: артист в белоснежной длинной шубе, модных кроссовках, кепке и эффектных очках недоуменно оглядывается, стоя на ступеньках.

Женский голос за кадром ехидно предположил, что поп-король не понимает, почему его не встречают поклонники: «А нету фанатов-то. Вот и приехал Филипп Бедросович...» Затем к обсуждению подключилась вторая дама. Они решили поддержать артиста и попросить сфотографироваться, но передумали, испугавшись, что их не подпустят к поп-королю. В это время Филипп Киркоров вальяжно уселся в элитную иномарку, которую подогнали прямо к вагону поезда.

В своем Instagram певец проигнорировал этот неловкий момент. «Спасибо, Бурятия, за гостеприимство! Спасибо, Улан-Удэ! Незабываемые гастроли, природа и публика!» – написал поп-король. Добавим, что сейчас Филипп Киркоров находится в Благовещенске.

Источник — dni.ru
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