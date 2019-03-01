01.03.2019 | 08:38

Штрафы за стоянку на «вафельной» разметке, новые стандарты для работников ЖКХ, маркировка табачных изделий и многое другое. «Дни.ру» выяснили, как новые законы изменят жизнь россиян с началом весны.

С 1 марта дачники будут обязаны сообщать местным властям о строительстве или реконструкции дома на участке. Если этого не сделать, постройка будет автоматически переведена в разряд самостроя. На бани, беседки и сараи изменения не распространяются.

Коснутся новые законы и тех, кто пускает часть урожая со своего участка на продажу. С 1 марта такие граждане должны получить патент через регистрацию ИП и в дальнейшем уплачивать налоги. Выявлять неофициальную торговлю будут полиция и Федеральная налоговая служба.

Приспосабливаться придется и автомобилистам. За стоянку на «вафельной» разметке более пяти секунд водитель будет платить штраф – тысячу рублей.

Вводится обязательное лицензирование автобусных перевозок школьных, туристических групп и работников производств. Новый закон гласит: в отсутствие разрешения физическому лицу грозит штраф в размере 50 тысяч рублей, юридическому – 400 тысяч. Мера не коснется транспорта силовых ведомств и аварийно-спасательных служб.

Новые законы затронут работников жилищно-коммунального хозяйства. Аварийные службы будут обязаны отвечать заявителю не позднее чем за десять минут. Засоры в трубах необходимо устранять в течение двух часов, а заявки по газовому, электро– и водному оборудованию должны рассматриваться максимум за трое суток.

Изменения в законодательстве коснутся и Пенсионного фонда России. С начала марта юрлица обязуются передавать в ПФР данные о стаже своих работников. За отсутствие сведений на организацию могут наложить штраф по 500 тысяч за каждого «неучтенного» сотрудника.

Вступает в силу закон об обязательной маркировке табачных изделий. Основная цель - повышение прозрачности рынка и снижение количества поддельной продукции.

Также вводится эксперимент по маркировке фотокамер, туалетной воды, духов и некоторых предметов гардероба. Согласно новым законам, товары получат уникальный код. Специальный шифр защитит от подделок.