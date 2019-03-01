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Полезное | Асмус выводит из себя принципиальность Харламова

01.03.2019|08:42
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Кристина Асмус рассказала о своих отношениях с мужем юмористом Гариком Харламовым. Артистка отметила, что у них не все бывает гладко.

В личном Instagram Асмус поздравила Харламова с днем рождения. Кристина отметила, что не знает человека добрее, мягче и порядочнее, чем ее муж.

По словам знаменитости, они схожи только в одном вопросе: «Я восхищаюсь тому, как слова "выгодно" и "пиар" вызывают у тебя дичайшую аллергию». Асмус добавила, что уважает принципиальность мужа, но иногда это качество сильно выводит ее из себя. Однако в честь праздника артистка обещала не говорить о проблемах, тем самым намекнув, что они есть.

Далее в число достоинств юмориста Кристина добавила непосредственность, искренность и честность. Артистка уверена, что Гарик лучший в мире папа. «Выплакала, наверно, все глаза уже от умиления, глядя на вас с дочкой))) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)», – продолжила Асмус.

По мнению жены, Харламов добился успеха не только на личном фронте, но и на профессиональном поприще. «Я каждый раз любуюсь тобой как артистом. Ты космически талантлив!!! Я тянусь за твоей легкостью и свободой на сцене», – рассыпалась в комплиментах звезда. Напоследок Кристина призналась, что Гарик делает ее «самой счастливой женщиной в мире» и призналась в любви.

Добавим, что актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов стали мужем и женой более пяти лет назад. Через год после свадьбы у пары родилась дочь Анастасия. Харламов признается, что старается быть хорошим отцом для наследницы – таким же, каким был для артиста его папа.

Источник — dni.ru
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