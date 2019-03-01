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Полезное | Ани Лорак на вертолете попала в сильный туман

01.03.2019|18:35
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Ани Лорак попала в настоящую переделку во время гастролей. Популярная исполнительница оказалась на борту вертолета, который вел пилот сквозь густой туман.

Ани Лорак путешествует по России со своим грандиозным шоу DIVA. Коротко о своей жизни артистка говорит так: «Оттанцовываю на шпильках 12-сантиметровых. Выжимаю костюмы. Быстренько в отель, душ, перекус – и в машинку. Пять-шесть часов – и мы в другом городе».

Звезда передвигается в своем автодоме – уникальной квартире на колесах, где есть все необходимое и для жизни, и для работы: душ, мягкая кровать и даже кухня. Здесь певица отдыхает во время переездов и смотрит видео со своих концертов. Следом в двухэтажном автобусе едет балет, звукорежиссеры и весь технический персонал. А еще вместе с Ани Лорак колесят три фуры оборудования и декораций.

Однако путь из Волгограда в Ростов-на-Дону ей пришлось преодолевать на вертолете. В это время был густой туман, видимость ухудшалась с каждой минутой. «Мы были на грани жизни и смерти», – призналась Ани Лорак. А слова пилота ей только добавили волнений. «И я только слышу такие слова: "Если будут деревья, вы мне скажите, чтоб я их не пропустил". Представляете, пилот такое говорит мне! Что я могу испытывать?» – цитирует Ани Лорак Пятый канал.

По словам артистки, они находились в белой дымке. «Я пережила настоящий стресс», – пожаловалась популярная исполнительница. К счастью, путешествие прошло благополучно. Ани Лорак и ее команда порадовали поклонников ярким грандиозным зрелищем.

Интересно, что райдер артистки оказался без изысков – чай, кофе, вода, соки, фрукты, легкая закуска. И обязательно морковь. «Потому что морковка не только полезный овощ, но также помогает пищеварению, поднимает настроение, витамин А», – объяснила Ани Лорак.

Источник — dni.ru
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