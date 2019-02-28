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Полезное | Жуков не хочет спонсировать родных детей

28.02.2019|13:11
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Регина Бурд и Сергей Жуков на ежегодной церемонии «Пара года», которую провел журнал Moda Topical, были признаны «Романтичной парой». После награждения с семьей артистов встретился корреспондент «Дни.ру».

Сергей и Регина вместе почти 12 лет. У них подрастают трое очаровательных деток – десятилетняя Ника, восьмилетний Энджел и четырехлетний Мирон. Пойдут ли они по стопам знаменитых родителей, пока не известно.

«Мы не хотим наши комплексы, амбиции и желания перекладывать на детей, принуждать их заниматься чем-то, – поведал Жуков. – Пару раз в месяц мы просто спрашиваем малышей, нравится ли им то, чем они занимаются. А интересы у них самые разнообразные – множество кружков, секций. Например, Ника девять раз в неделю ходит на тренировку по гимнастике, занимается танцами».

Сергей Жуков признался, что он – строгий отец, у него не забалуешь. «Сидеть детям за компьютером мы позволяем примерно два раза в неделю – вечером после занятий или по выходным, – рассказал музыкант. – Первый мобильный телефон у Ники появился, когда ей исполнилось 10 лет. Теперь средний сын тоже считает часы, недели и месяцы, когда же ему тоже стукнет 10 и он получит сотовый. На клипы и песни никому из детей не дам ни копейки – хочу, чтобы они всего сами достигли!»

Управляться с тремя детьми Регине и Сергею помогают их матери. «Так вышло, что практически одновременно умерли папа Регины и мой, – вздыхает Жуков. – Сегодня теща практически живет с нами, а моя мама часто приезжает, так что наши дети всегда присмотрены, накормлены». При этом музыкант не исключил, что на двух сыновьях и дочери он не остановится и, возможно, у них в семье случится пополнение – желание и возможности есть.

Источник — dni.ru
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Гость|28.02.2019 14:01|

Хороший он, пусть в его семье всегда царит любовь и спокойствие.

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