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Полезное | Воры украли 120 тысяч фунтов стерлингов при помощи пылесоса

28.02.2019|21:59
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Орудующие в Лондоне банды воров с пылесосами украли монеты из парковочных счетчиков на десятки тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что сначала бандиты проделывали в устройствах отверстия при помощи кувалды, дрели или автомобиля. Затем просовывали туда шланг пылесоса и засасывали им лежащую внутри наличность.

Только в боро (районе) Кенсингтон и Челси, занимающем 12 квадратных километров на западе Лондона, в течение года таким способом они похитили 120 тысяч фунтов стерлингов (10,2 миллиона рублей).

Совет городского района не исключает, что для борьбы с ворами придется отказаться от наличных платежей за парковку и полностью перейти на оплату при помощи мобильного приложения. Это может не понравиться автомобилистам: по данным социологического опроса, 70 процентов водителей избегают парковки, которые можно оплатить только при помощи смартфона.

В 2002 году сообщалось, что в датском городе Колдинг воры просверлили небольшое отверстие в витрине ювелирного магазина и при помощи пылесоса украли через него драгоценности на сумму 12,8 тысячи долларов США. Поскольку злоумышленники не входили внутрь, сигнализация не сработала.

Источник — lenta.ru
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