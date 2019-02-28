28.02.2019 | 13:20

Участник юмористического шоу на канале СТС Александр Попов рассказал, что в карьере популярного коллектива были и провальные номера. Неприятными воспоминаниями звезда «Уральских пельменей» поделилась в недавнем интервью.

Креативный продюсер отметил, что основную часть аудитории шоу составляют дети и люди пожилого возраста, поэтому юмористы стараются выбирать вечные темы для шуток, которые оценят зрители всех возрастов. «Нас больше всех любят дети и бабушки, а они всегда одинаковые, на смену старым бабушкам не приходят бабушки-хакеры, а приходят такие же бабушки. А за ними тянутся родители, потому что нас смотрят дети», – поделился Александр Попов.

По словам участника коллектива, в прошлом они пытались ставить «продвинутые» номера и приглашали молодых авторов, однако такие сценки не пользовались успехом у публики.

«У нас был опыт. Мы взяли молодых авторов, они написали продвинутый номер, наверное, смешной. Мы показали в Екатеринбурге и послушали, как летают мухи в зале», – передает слова креативного продюсера Teleprogramma.pro.

Александр Попов также добавил, что участники «Уральских пельменей» не планируют останавливаться только на шоу на СТС и уже активно работают над новыми проектами. Как отметил артист, в этих телевизионных программах юмор будет не «стэмовский» (СТЭМ – студенческий театр эстрадных миниатюр – Прим.ред.), а обновленный, «с использованием всех прогрессивных методов».