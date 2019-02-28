28.02.2019 | 21:52

Сергей Шнуров посвятил несколько строк иронического экс-супруге Матильде. Судя по всему, лидер группы "Ленинград" периодически мониторит соцсети бывшей возлюбленной.

Матильда Шнурова опубликовала в личном Instagram внушительных размеров пост, в котором рассуждала о вреде глютена. Через несколько часов послу появления этой публикации в микроблоге Сергея появился стишок.

В стихотворении Шнуров рассказывает, что перед поездкой на курорт сядет на диету, тем самым высмеивая привычку россиян задумываться о фигуре только к лету. "А пока возьму котлету, / Два салата, пиво, торт, / Шесть сосисок и капусту, /Клюквенной настойки штоф", – перечисляет свои гастрономические пристрастия артист.

После, как показалось, следует небольшая отсылка к посту Матильды о здоровом питании, а также намек на ее прошлое танцовщицы. Сергей Шнуров отмечает, что он, слава богу, не балерина, поэтому может позволить себе и глютен, и холестерин.

"Боже, как же ***** (хорошо – прим.ред.), ****** (наесться – прим. ред.) глютена! Я же вам не балерина, Чтобы без холестерина!" – пишет лидер группы "Ленинград".

Меж тем, поклонники артиста решили, что Сергей Шнуров таким образом мстит бывшей жене за интервью, которое та дала Ксении Собчак. В беседе с телеведущей Матильда заявила, что сама бросила Сергея. Также Шнурова призналась, что информация о новом браке экс-возлюбленного ее шокировала. "Я не хочу об этом говорить. Меня это обескуражило, я не ожидала. Я еще в процессе обработки этой информации", – отметила она.