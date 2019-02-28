28.02.2019 | 13:15

Владимир Пресняков и Наталья Подольская были признаны «Парой года - 2019» на ежегодной торжественной церемонии, которую провел журнал Moda Topical. Корреспондент «Дни.Ру» пообщался с победителями.

С 2005 года Владимир Пресняков-младший живет с певицей Натальей Подольской. Они кажутся гармоничной и очень красивой парой! А в июне 2015-го у них родился сын Артемий. Малышу хотя еще нет четырех лет, а он уже проявляет свой твердый характер. «Представляете, Володя порой совершенно серьезно на него обижается, – удивляется Подольская. – А я ему твержу: «Володя, ну он же ребенок!» Недавно, например, Тема выдвинул жесткий ультиматум – не захотел идти из машины к папе на ручки, выбрав меня, и снова обида».

По словам самого артиста, его родители – легендарные солисты ВИА «Самоцветы» Елена и старший Владимир Пресняков – души не чают во внуке. «Папа все свободное время старается проводить с Темой, – рассказал певец корреспонденту «Дни.ру». – Звонит нам, узнает, когда мы будем дома, и тут же мчится с разными подарками. Он знает, что Тема любит роботов, пистолеты, поэтому стал частым посетителем «Горбушки» (столичный рынок радиотехники – Прим. ред.), где скупает все новинки. Недавно подарил Теме саксофон – старается приучать его к хорошей музыке и формировать вкус».

Сам Владимир Пресняков-младший за всеми этими приятными хлопотами о малыше не забывает и о своем первенце – 27-летнем сыне Никите, рожденном Кристиной Орбакайте. Он балует его и очень гордится успехами. «Я никогда не спрашиваю у Никиты, что ему подарить, а руководствуюсь своим вкусом, – признался Владимир. – Дарю ему все – от часов до костюмов и музыкальных инструментов».