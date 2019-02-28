Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 фев 2019|22:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
  74.97  |  $  65.89
 

Полезное | Поклонники Гузеевой сравнили ее дочь с Кирой Найтли

28.02.2019|21:48
Печать

Ведущая программы "Давай поженимся!" вывела в свет 18-летнюю дочь. Лариса Гузеева и Ольга посетили премьеру фильма Сергея Ливнева "Ван Гоги" в московском кинотеатре "Иллюзион".

Телесваха давно не появлялась на публике с наследницей. Снимком с мероприятия Лариса Гузеева поделилась на своей странице в Instagram.

На снимке – телеведущая с дочерью в компании коллеги Алики Смеховой и ее сына. Судя по фото, стиль девушки вновь претерпел изменения. Ольга ярко накрасила глаза и отстригла волосы. Экстравагантный образ подчеркнула широкополая шляпа, шуба и массивные украшения.

Поклонники Ларисы Гузеевой восхитились ее повзрослевшей дочерью. Они нашли ее красоту довольно редкой. "Боже, какая интересная красота у дочки. По фотографиям вы очень разные с ней, но схожесть есть именно в этой прекрасной уникальности! Какой-то прям сплошной "изюм" в обеих", "Ольга похорошела сильно", "Дочь – просто красотка! Вылитая Кира Найтли!", "Какая дочка классная, просто отпад!", "Стиляги в одежде можно сказать", – прокомментировали пост телезвезды пользователи соцсети.

Напомним, наследница ведущей шоу "Давай поженимся!" появилась на свет 28 марта 2000 года в браке артистки с президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым. Лариса Гузеева во всем поддерживает дочь и не мешает ей самовыражаться и искать себя. В частности, актриса спокойно относилась к дерзкому стилю девушки, которая ранее носила короткую стрижку и мальчиковые наряды.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!