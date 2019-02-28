28.02.2019 | 21:48

Ведущая программы "Давай поженимся!" вывела в свет 18-летнюю дочь. Лариса Гузеева и Ольга посетили премьеру фильма Сергея Ливнева "Ван Гоги" в московском кинотеатре "Иллюзион".

Телесваха давно не появлялась на публике с наследницей. Снимком с мероприятия Лариса Гузеева поделилась на своей странице в Instagram.

На снимке – телеведущая с дочерью в компании коллеги Алики Смеховой и ее сына. Судя по фото, стиль девушки вновь претерпел изменения. Ольга ярко накрасила глаза и отстригла волосы. Экстравагантный образ подчеркнула широкополая шляпа, шуба и массивные украшения.

Поклонники Ларисы Гузеевой восхитились ее повзрослевшей дочерью. Они нашли ее красоту довольно редкой. "Боже, какая интересная красота у дочки. По фотографиям вы очень разные с ней, но схожесть есть именно в этой прекрасной уникальности! Какой-то прям сплошной "изюм" в обеих", "Ольга похорошела сильно", "Дочь – просто красотка! Вылитая Кира Найтли!", "Какая дочка классная, просто отпад!", "Стиляги в одежде можно сказать", – прокомментировали пост телезвезды пользователи соцсети.

Напомним, наследница ведущей шоу "Давай поженимся!" появилась на свет 28 марта 2000 года в браке артистки с президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым. Лариса Гузеева во всем поддерживает дочь и не мешает ей самовыражаться и искать себя. В частности, актриса спокойно относилась к дерзкому стилю девушки, которая ранее носила короткую стрижку и мальчиковые наряды.