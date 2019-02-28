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Полезное | Племянник телеведущего Киселева получил два года тюрьмы за подготовку к войне

28.02.2019|13:25
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Племянник телеведущего Дмитрия Киселева Сергей был приговорен к двум годам и трем месяцам тюрьмы. Такое решение вынес суд города Мюнхена, сообщает RTVI.

Киселев обвинялся в подготовке к участию в войне в Донбассе. Его проступок подпадает под список нарушений правил хранения оружия. Также обвинение утверждало, что подсудимый готовился совершить тяжкое преступление, потенциально несущее угрозу госбезопасности.

Родственник известного российского ведущего признался во вменяемых ему преступлениях. При этом он заверил, что не совершал убийств или других «зверств».

Процесс вела прокуратура Баварии. Отмечается, что если Киселева позднее обвинят в участии в войне, то это дело будет вести федеральное ведомство.

Расследование в отношении Сергея Киселева началось в 2017 году. Поводом для него стало интервью телеведущего Дмитрия Киселева, в котором журналист рассказал, что его родственник воевал в Донбассе.

Источник — lenta.ru
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