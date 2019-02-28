28.02.2019 | 15:07

Матрена и Цветочек — в миру Сергей Чванов и Игорь Касилов — в этом году отмечают 20-летие своего дуэта. Кто-то считает их продолжателями дела Маврикиевны и Никитичны, а кто-то критикует за пошловатые шутки и бородатые анекдоты.

Тем не менее каждый приезд «Новых русских бабок» в Пензу сопровождают аншлаги. Не стало исключением и очередное выступление в драмтеатре, на котором «НРБ» представили программу «Ю. М. О. Р.»

Подавляющее большинство зрителей было в возрасте за 40. Едва пензяки заняли свои места, как голос за сценой произнес: «Дамы и господа, не отключайте свои телефоны, а лучше переключите их в режим вибрации. Так вам будет приятнее».

Правильно говорят: эстрада — это зеркало времени. И, судя по выступлению столичных юмористов, наше время весьма благодатно для артистов, которые привыкли развлекать публику, довольствующуюся малым. Репертуар интеллектуала Аркадия Райкина остался в советском прошлом. Не согласны? Тогда вот вам несколько фрагментов из шоу Чванова и Касилова. Вечер начался с номера про поход на балет.

— Ты зачем на сцену хлеб-то кидать начала?

— Лебедей хотела подкормить.

— Зачем?

— Уж больно они худые. По сцене еле идут, хромают, и все в белых тапочках.

— Это пуанты, чокнутая.

— Вот я и говорю, идут, значит, на этих, на понтах.

— На пуантах!

— Поцелуй меня в пачку!

— Цветочек, насчет «поцеловать в пачку» не знаю, но в табло двинуть могу. Ты мне лучше скажи, это зачем, когда мужики-балеруны на сцену вышли, ты армейский бинокль достала?

В другом номере Матрена появилась на сцене с утюгом и принялась наглаживать белье, напевая под нос частушки. Среди которых была такая:

Меня в армию забрали,

Вся деревня плакала.

Только милка опоздала:

За сараем какала.

Тут и Цветочек появилась. Увидев в руках закадычной подруги стринги примерно 80-го размера, она поинтересовалась:

- А чего это на них написано?

- «Мондау» — понедельник.

- Вчерашние?

После чего прозвучала фраза из бородатого анекдота: «Господи, это вот случись чего — и обоср...ся некуда».

Впрочем, главным поставщиком анекдотов в зал по традиции была Матрена: «Две акулы сидят под водой, мама и сын-подросток. Сын говорит: «Мама, я что-то есть хочу!» Она ему: «Денис (Дениской зачем-то назвала), плыви к пляжу, выбери себе туриста, покажи ему плавник, сделай вокруг него три круга, а потом ешь». — «Мама, я так есть хочу, можно я круги не буду вокруг него делать?» — «Как хочешь, но тогда будешь есть его с какашками».

В нескольких номерах нашлось место интерактиву. Так, вооружившись шапкой для сбора мелочи, Цветочек пошла в народ в сценке про заработки «бабулек» в метро. Матрена же комментировала щедрость зрителей первого ряда, которые в лучшем случае отделывались горсткой мелочи.

«Как зовут главного спонсора? Михаил? Кем работаем, Михаил? Безработный? Цветочек, гляди, в Пензе в первом ряду безработный сидит!»

А после выступления «Новые русские бабки» по традиции сорвали с себя платки и превратились в Сергея Чванова и Игоря Касилова. Зал аплодировал стоя, но букет артистам достался всего один. Впрочем, и тот за кулисами тут же перекочевал в руки первой попавшейся работницы театра.