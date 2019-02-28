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Полезное | Марина Зудина откровенно рассказала о романе с Табаковым

28.02.2019|15:50
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Марина Зудина стала гостьей передачи «Наши люди» на Первом канале. Популярная актриса откровенно рассказала о романе с именитым коллегой по кинематографическому цеху.

Новый выпуск передачи Юлии Меньшовой «Наши люди» был посвящен фильму «Валентин и Валентина». Главную роль в картине 1985 года сыграла молодая актриса Марина Зудина. Это была ее первая заметная работа в кино.

Разговор о фильме перетек в беседу об отношениях Марины Зудиной с известным актером Олегом Табаковым. Разница в возрасте составляла 30 лет. Она была его студенткой, он был женат, но эти обстоятельства не смогли повлиять на чувства. По признанию Зудиной, отношения с Табаковым были небанальными и очень страстными.

«Это были очень чувственные отношения. Мы избежали всех этих долгих посиделок на лавочках, поцелуев у подъезда. Мы всегда знали, что нам хочется делать, и нам всегда было чем заняться», – сообщила Марина Зудина.

Их роман длился десять лет. И на протяжении всего этого времени родители, по словам актрисы, не пытались вмешаться. «Мама ни разу не спрашивала, с кем я встречаюсь. Мне кажется, если бы она спросила, жизнь могла сложиться иначе. Мог произойти серьезный скандал. Я очень благодарна родителям за то, что они вырастили меня свободным и самодостаточным человеком», – отметила актриса.

Коллеги были прекрасно осведомлены о связи артиста и студентки, а вот многочисленные поклонники даже не догадывались, что брак Олега Табакова с Людмилой Крыловой трещит по швам. Говорят, мэтр решился на развод, узнав, что Марина Зудина беременна. Такую версию событий выдвинул одноклассник артиста Борис Абросимов в недавнем интервью. «Люда и их дочь Саша так и не простили его – просто вычеркнули из своей жизни. А сын Антон спустя какое-то время возобновил общение с отцом, и у них в последние годы были прекрасные отношения», – рассказал Абросимов.

Напомним, что 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали сепсис – заражение крови. Резкое ухудшение наступило 2 декабря: артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа. Похоронили великого артиста на Новодевичьем кладбище.

Источник — dni.ru
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