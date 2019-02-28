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Полезное | Лидер мирового биатлона признался в обмане и добровольно понес наказание

28.02.2019|13:24
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе лишен 43 очков в общем зачете Кубка мира. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Бе занял четвертое место в гонке преследования в американском Солт-Лейк-Сити, за что получил 43 балла и семь тысяч евро призовых. Однако норвежец признался, что на последнем огневом рубеже совершил только четыре выстрела из пяти. В итоге после проверки IBU решил лишить биатлониста очков и денег.

В комментарии сайту Союза Бе отметил, что нарушил правила по своей вине.

Он также подчеркнул, что если бы не признался в содеянном, то IBU не наказал бы его: изначально судьи не заметили, что Бе не совершил пятый выстрел.

Несмотря на потерю очков, Бе остается лидером общего зачета Кубка мира — на его счету 936 баллов. Вторым идет россиянин Александр Логинов, отстающий на 291 очко.

Напомним, недавно норвежский биатлонист раскритиковал условия, в которых пройдет восьмой этап Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Его слова приводит NRK.

«На тренировках во время первого круга у меня случился настоящий шок. Это худшая трасса, по которой я когда-либо ехал. На втором круге я почувствовал себя лучше, но первый был просто ужасным», — заявил Бе.

Источник — lenta.ru
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