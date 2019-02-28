28.02.2019 | 15:53

Сергей Гармаш рассказал, как гостил у президента Владимира Путина. Артист признался, что его поведение в доме главы государства заставило режиссера Никиту Михалкова знатно понервничать.

В интервью YouTube-каналу «А поговорить?» Гармаш вспомнил, как был в официальной резиденции Путина в Ново-Огарево. Сергей отметил, что никаких особых процедур, чтобы попасть в апартаменты главы государства, ему проходить не пришлось.

Гармаш и режиссер Никита Михалков приехали на машине к посту охраны. Номер их авто записали, выдали пропуск и проводили к парадному входу.

«Все было предельно скромно и без пафоса. Абсолютно. Владимир Владимирович, как всегда, опоздал», – с улыбкой заметил артист.

Владимир Путин и его гости расположились в небольшом кинозале, который находился на территории дома. Комната для просмотра показалась артисту очень уютной.

«Маленький, приблизительно около 10-11 мест. Никакой помпы, было все, я бы сказал, по-домашнему», – добавил актер.

Никита Михалков представил Путину свою картину «12», снятую по пьесе американского драматурга Реджинальда Роуза «Двенадцать разгневанных мужчин». Президент смотрел фильм с интересом, режиссер сосредоточенно следил за реакцией главы государства, а вот актер, который уже несколько раз видел ленту, откровенно скучал.

Гармаш постоянно выходил покурить. Беготня артиста выводила из себя Никиту Сергеевича. Режиссер воспринял его поведение как знак неуважения и, взбесившись, всем своим видом принялся показывать недовольство. К слову, Владимир Владимирович на актера внимания не обращал.

«Я раза три выходил покурить. Слава богу, там была дверь… Было, конечно, мне неловко. Михалков на меня шипел, но Владимир Владимирович меня не останавливал. Фильм длинный, я его смотрел много раз до этого», – признался Гармаш.