27.02.2019 | 09:30

Певица приезжала с концертами в Узбекистан. Выступая в Ташкенте, звезда попала в неприятную ситуацию.

Артистка призналась, что с ней случился жесткий конфуз. Во время исполнения третей песни программы ее микрофон отключился. Звука не было 10 минут.

Звезде пришлось забавлять зрителей болтовней, шутками и прибаутками. "Все живое, то живот вспучит, то еще что-нибудь", – смеялась звезда уже после включения микрофона.

"Оказалось, что рядом дворец президента и он выезжал после работы. Частота его службы охраны, совпала с частотой передатчика нашего микрофона и минут 10 приходилось развлекать зал разговорами. Конечно, нервы были, но это и есть настоящая проверка на творчество", – написала в Instagram Лолита.

Несмотря на неприятности, у Милявской остались исключительно положительные впечатления от поездки. Звезда горячо поблагодарила жителей Узбекистана за теплый прием и многочисленные презенты, в числе которых было традиционное облачение.

"Женский наряд от Артистов Узбекистана, который женщина надевает на второй день после свадьбы, чтобы поклониться мужу! Два головных убора, один из них Бухарский, другой Ташкентский! Украшения и броши в шкатулке, даже с приложенными чеками для пограничников!" – рассказала Милявская.