27.02.2019 | 21:06

Известная артистка Светлана Разина сообщила, что муж с помощью обмана заставил ее расстаться с дорогим автомобилем. Экс-солистка «Миража» уже подала заявление на развод и хочет сделать все, чтобы, чтобы вернуть машину.

В последнее время многие фанаты были «на седьмом небе от счастья», узнав, что известная поп-дива вышла замуж за концертного директора Бориса Карпова. Они были знакомы около десяти лет, но официально зарегистрировали свои отношения только в 2018-м.

Внезапно супруг решил обмануть Светлану Разину, что стало для нее полной неожиданностью.

«Несколько недель назад законный супруг сказал, что отвезет мою машину в Белоруссию. Якобы у него там друзья, которые смогут недорого сделать ремонт. Обещал, что займет эта процедура максимум неделю. В итоге пропал на целых две недели. Я даже заявление написала о пропаже человека, доверяла ведь ему, волновалась», — рассказала экс-солистка «Миража» со «СтарХитом».

Спустя время Разина узнала, что автомобиль находится в соседней Латвии. Муж не смог дать внятных объяснений на счет того, как любимая машина Светланы оказалась в Прибалтике, а через несколько дней и вовсе перестал отвечать на звонки.

«Мы застряли на таможне в Белоруссии нам отказываются отдавать автомобиль. Якобы на машине могли провозить какие-то запрещенные вещи. У них возникли сомнения из-за того, что автомобиль дорогой, но ему уже 10 лет. Да, и что там могли провозить? Я сейчас пишу заявление в полиции, не знаю, что мне делать дальше. У меня все документы на руках, а машину все равно не отдают», — призналась звезда.

Эти события и стали поводом для того, чтобы Разина подала на развод. Кроме того, Светлане удалось узнать, что ее муж уже несколько месяцев тесно общается со своей бывшей пассией.

«Я узнала, что он приезжал на таможню со своей бывшей супругой. Раньше он тоже возил ее на моей машине, прикрываясь тем, что уехал организовывать мне гастроли. Мне кажется, у них там какой-то сговор», — подчеркнула артистка.

Теперь Светлана хочет поскорее завершить конфликтную ситуацию. Развод неизбежен, а вот сможет ли Разина вернуть автомобиль - большой вопрос.