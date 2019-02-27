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Полезное | После скандала на Первом канале Друзь стал еще богаче

27.02.2019|16:03
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Магистр клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь – человек состоятельный. Прибыль ему приносит не интеллектуальное казино, а побочный бизнес.

Александра Друзя часто приглашают на телевидение для консультации по форматам новых проектов. А после того как его с позором вышвырнули с Первого канала, предложений от конкурентов стало только больше. «Когда на одном из петербургских телеканалов появляется какой-либо проект, работаю как руководитель игровых программ», – сообщил Друзь.

Говорят, прежде за такую работу он получал около 100 тысяч рублей. Теперь же многие хотят видеть его у себя и пытаются соблазнить хорошими деньгами – дают до 200 тысяч.

Резко вырос и спрос на книги Друзя. Недавно он выпустил детскую и путеводитель. В работе, пишет «Телепрограмма», находятся еще две. И на прежний гонорар, по слухам, знаменитый игрок «Что? Где? Когда?» уже не согласен. Также он гребет деньги лопатой на рекламных контрактах – многие бренды хотят сделать Александра Друзя лицом своей продукции.

Похожая история была во время громкого развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Оба на волне шумихи и всеобщего интереса в два раза подняли свои ставки, а число приглашений с концертами выросло многократно.

Как писали «Дни.ру», главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер выступил со скандальным разоблачением. Он заявил, что в конце прошлого года Александр Друзь попросил его заранее передать список вопросов и ответов для своей команды, пообещав долю в выигрыше. Бер обратился в Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?» с требованием дисквалифицировать Друзя в качестве игрока, организатора турниров и функционера.

Источник — dni.ru
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