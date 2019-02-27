27.02.2019 | 09:41

Грудной ребенок заразился тяжелой болезнью в результате объятия с другом семьи. Об этом сообщает Yahoo7 News.

Меган Кокберн (Megan Cockburn) из австралийского города Перт родила вторую дочку по имени Лайла (Lyla) и восстанавливалась после родов в доме матери. Несколько друзей и членов семьи прибыли в гости, чтобы взглянуть на новорожденную девочку, которой на тот момент было всего 2,5 недели.

Во время визитов Кокберн заметила, что один из гостей, обнявший Лайлу, простужен. «У меня не хватило смелости отказать [обнять ребенка]. Я опасалась обидеть или подвергнуться критике за то, что зря беспокоюсь, — вспоминает 35-летняя женщина. — Я хотела как лучше, но вышло наоборот».

Друг семьи обнимал ребенка около минуты, в результате чего, как пишет издание, Лайла тяжело заболела. В течение двух дней девочка отказывалась от еды, много спала и страдала от насморка. Ее направили в больницу, где она провела пять дней без видимых признаков на выздоровление. Тогда ребенка оставили под наблюдением врачей еще на неделю, однако усиленное лечение не помогало.

«Иногда у нее скапливалось так много слизи в дыхательных путях, что она сильно кашляла. Без посторонней помощи она синела и задыхалась», — рассказала Кокберн. Здоровье ребенка окончательно пришло в норму только в возрасте трех лет. Мать двоих детей призывает родителей быть более внимательными и оберегать здоровье новорожденных детей, не боясь задеть чувства знакомых.