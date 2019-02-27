27.02.2019 | 20:52

Участник реалити-шоу Габриэль Альварес жестоко поколотил свою родительницу. Инцидент с "воспитанником" "Дома-2" произошел вечером 26 февраля.

Мускулистый красавчик с телестройки поругался с 64-летней матерью из-за того, что та устала его содержать. Пожилая женщина стала ругать непутевого сына, в результате конфликт разросся.

В порыве гнева Габриэль поднял руку на мать. В самый неудачный момент звезде "Дома-2" подвернулась гитара. Ею он сильно избил родительницу, передает Telegram-канал Mash.

Женщине пришлось вызывать скорую помощь. От госпитализации мать Альвареса отказалась, хотя врачи и установили, что сын сломал ей руку.

Как оказалось, 32-летний участник "Дома-2" годами не работал и жил за счет родителей. Мать ругала его, но положительного эффекта, судя по всему, не было. Очередной семейный скандал закончился дракой.

Известно, что участник "Дома-2" служил в ракетных войсках. Парень с детства жил в Эквадоре, ведь его папа латиноамериканец, а мать русская. Знает несколько языков.