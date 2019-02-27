27.02.2019 | 16:08

Известная российская актриса следит за собой и увлекается йогой. Недавно Любовь Толкалина показала своим поклонникам одно из упражнений, которое на на шутку напугало пользователей. Поклонники беспокоятся, что звезда может навредить своему здоровью.

Артистка опубликовала в своем микроблоге в Instagram видеозапись, на которой она выполняет упражнение для пресса под названием «вакуум». В подписи к посту Любовь Толкалина рассказала своим подписчикам, как люди, практикующие йогу, именуют всем знакомые физические действия.

«Продолжаем впечатлять и вдохновлять народонаселение России! Физкульт-привет от йогов Гокарны! А знали ли вы, что березка на самом деле - это сарвангасана, ласточка – вирабхадрасана, а простое приседание – уткатасана?» – поинтересовалась она у подписчиков.

Ролик шокировал многих пользователей. Они уверены, что такие физические нагрузки только нанесут вред организму звезды. «Выглядит ужасно», «Зачем это показывать?», «Что это было? Ужас! Я не хочу такое смотреть! Люба, это слишком. Может, у тебя что-то с головой сегодня?» – написали они.

Другие подписчики, наоборот, похвалили Любовь Толкалину за то, что она следит за своей фигурой: «Еще один талант в вас для себя открыла! Такая сила духа, воли и физической культуры! Супер!», «Впечатляет», «Вы умница! Талантливый человек талантлив во всем!» – отмечали восхищенные комментаторы.

Позднее актриса все же решила ограничить доступ к комментированию записей.