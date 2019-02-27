27.02.2019 | 09:37

Режиссер, создатель "Ералаша" неудачно упал, находясь на своей даче. В результате Борис Грачевский попал с переломом в больницу.

Несчастье произошло в Подмосковье. С травмой Борис Грачевский обратился в столичную больницу 24 февраля.

Врачи диагностировали режиссеру закрытый перелом плеча. От госпитализации Грачевский отказался, передает телеканал "360" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Позже выяснилось, что создатель "Ералаша" уже приступил к работе. Он сообщил журналистам, что находится на сцене. Борис Грачевский отметил, что ничего ужасного с ним не случилось. "Ну, упал и упал. Что, встать не могу? Перестаньте заниматься моими невзгодами. Тем более, что со мной ничего страшного не произошло. Я уже добрался до театра Вячеслава Спесивцева в Москве и встречаюсь с его юными учениками. Фестиваль "Большой Ералаш" на носу, и мне некогда валяться в больнице", – цитирует режиссера "Вечерняя Москва".

Отметим, что поклонников создателя "Ералаша" интересует не только профессиональная, но и личная жизнь режиссера. Так, бурное обсуждение в Сети поднялось после того, как Борис Грачевский в 2017 году отметил свадьбу с молодой избранницей Екатериной Белоцерковской, которая младше его на 35 лет. Отвечая на критику, режиссер попросил не давать ему советов, а внушительная разница в возрасте с женой его совершенно не смущает.