Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 фев 2019|10:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
  74.49  |  $  65.62
 

Полезное | Борис Грачевский получил тяжелую травму на своей даче

27.02.2019|09:37
Печать

Режиссер, создатель "Ералаша" неудачно упал, находясь на своей даче. В результате Борис Грачевский попал с переломом в больницу.

Несчастье произошло в Подмосковье. С травмой Борис Грачевский обратился в столичную больницу 24 февраля.

Врачи диагностировали режиссеру закрытый перелом плеча. От госпитализации Грачевский отказался, передает телеканал "360" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Позже выяснилось, что создатель "Ералаша" уже приступил к работе. Он сообщил журналистам, что находится на сцене. Борис Грачевский отметил, что ничего ужасного с ним не случилось. "Ну, упал и упал. Что, встать не могу? Перестаньте заниматься моими невзгодами. Тем более, что со мной ничего страшного не произошло. Я уже добрался до театра Вячеслава Спесивцева в Москве и встречаюсь с его юными учениками. Фестиваль "Большой Ералаш" на носу, и мне некогда валяться в больнице", – цитирует режиссера "Вечерняя Москва".

Отметим, что поклонников создателя "Ералаша" интересует не только профессиональная, но и личная жизнь режиссера. Так, бурное обсуждение в Сети поднялось после того, как Борис Грачевский в 2017 году отметил свадьбу с молодой избранницей Екатериной Белоцерковской, которая младше его на 35 лет. Отвечая на критику, режиссер попросил не давать ему советов, а внушительная разница в возрасте с женой его совершенно не смущает.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!