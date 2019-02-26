26.02.2019 | 17:53

Актер Игорь Лифанов трудно переживал развод, инициатором которого был он сам. Артист корил себя за измену жене.

Игорь Лифанов полюбился российскому зрителю работой в сериалах «Бандитский Петербург», «Спецназ», «Спецназ по-русски», «Охота на Изюбря». Артист также очень успешно играет в театральных постановках.

Лифанов редко рассказывает о личной жизни, однако в студии программы «Судьба человека» телеканала «Россия 1» разоткровенничался. Игорь в браке третий раз. Впервые артист женился на однокурснице, свадьба была роскошной, однако счастья молодым это не принесло. Брак знаменитости продлился всего несколько месяцев. «Со всеми своими женщинами сволочь был я, простите меня, женщины!» – заметила звезда в беседе с Борисом Корчевниковым.

Второй супругой артиста вновь стала однокурсница - Татьяна Аптикеева. Спустя время артист и его возлюбленная стали счастливыми родителями: у них родилась дочь Анастасия. Этот союз продлился 12 лет.

Инициатором развода стал Лифанов. Он влюбился в другую женщину. С новой зазнобой, Еленой, Игорь познакомился в Севастополе.

«Проснулись, влюбились. Все. Я не хочу быть высокопарным, но нас с Леной на небесах соединили. Я не мог веселиться на костях, нам было с Таней трудно расходиться. Я по сей день понимаю, что я виноват, я человеку испоганил судьбу, это забыть невозможно. Мы поэтому не хотели демонстрировать наше новое счастье», – раскаивается артист.

По словам знаменитости, он сам себе не мог простить предательства. «У нас с Таней не было дележа, никакой грязи в газетах, но самоедством я занимался, трудно было пережить, тем более - маленький ребенок», – рассказал Игорь.

Лифанов отмечает, что не сразу женился на Елене. Сейчас он не понимает, почему ждал так долго – целых девять лет. Артист и его возлюбленная вместе уже 17 лет. «Меня никто так сильно не любил. Это был тупизм, мне надо было жениться через год или тут же, но свадьба была только через девять лет. Потом появились дети, нашей Алисе уже семь лет», – добавил Игорь.