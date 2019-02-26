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Полезное | Военкомат потребовал доказать непригодность к службе лежачего инвалида

26.02.2019|13:41
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В военкомате на Урале объяснили попытку поставить на воинский учет лежачего инвалида простой формальностью, передает РИА Новости.

«В соответствии с действующим законодательством сведения о первоначальной постановке на учет нам подают министерство образования и ТСЖ по месту прописки. Естественно, мы не знаем, здоров ли ребенок или инвалид», — пояснили в комиссариате.

Самому мальчику необязательно являться по повестке. Его матери или законному представителю нужно принести документы, подтверждающие его заболевание, и этого будет достаточно.

Ранее, 25 февраля, сообщалось, что 16-летнему жителю Екатеринбурга с ДЦП пришла повестка с требованием явиться в военкомат. Его мать рассказала об этом журналистам, сочтя произошедшее верхом цинизма, так как сын не ходит с рождения.

У нее на руках справка об инвалидности сроком действия до 2020 года.

Источник — lenta.ru
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