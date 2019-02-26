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Полезное | В Москве нашли самую дешевую «трешку»

26.02.2019|10:03
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Самые дешевые столичные трехкомнатные квартиры в новостройках выставлены на продажу в районах Люблино, Марьино и Текстильщики. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Метриум», поступившие в понедельник, 25 февраля, в редакцию «Ленты.ру».

На долю трехкомнатных квартир приходится 22 процента всего первичного предложения Москвы, отмечают аналитики компании, уточняя, что средняя стоимость такого объекта недвижимости составляет 12,8 миллиона рублей.

В исследовании отмечается, что даже в сегменте просторных трехкомнатных квартир (площадью от 70 до 90 квадратных метров) в районах внутри МКАД можно найти объекты, выставленные на продажу на 30 процентов дешевле средних по рынку показателей.

Самая дешевая столичная «трешка», по данным «Метриум», продается в одной из новостроек столичного района Люблино. Площадь квартиры составляет 76 квадратных метров, стоимость — 8,66 миллиона рублей. Второй по стоимости объект в данной категории — 72-метровая квартира в одной из новостроек Марьино, выставленная на продажу за 8,82 миллиона. На третьем месте — «трешка» площадью 70 квадратных метров в Текстильщиках. Квартира продается за 9,31 миллиона рублей.

Ранее аналитики агентства недвижимости Est-a-Tet поделились данными своего исследования, по которому на долю трехкомнатных квартир приходилось порядка 19,8 процента всего первичного предложения. Доля же многокомнатных квартир, по данным компании, составила к началу 2019 года лишь 0,2 процента рынка.

Источник — lenta.ru
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