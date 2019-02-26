26.02.2019 | 09:56

Любовь Успенская готовит поклонникам настоящий сюрприз. Артистка ввязалась в авантюру с популярным у молодежи рэпером CYGO, который стал известен после песни "Panda E".

Сообщается, что артисты готовят совместный трек. Композиция будет представлена на суд общественности уже в марте.

Песня будет не новая, знаменитости перепели старый хит Успенской "Небо". CYGO рассказал, что напел свою версию композиции артистке под гитару.

Якобы Любовь, услышав исполнение молодого рэпера, сказала "мой малой". Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому…"

Напомним, что день назад, 24 февраля, Успенская отмечала свой юбилей. Звезда справила круглую дату в кругу самых близких.

На празднике присутствовали Солистка группы "А`Студио" Кети Топурия, певица Глюк`Oza и Никалай Басков. Последнему именинница даже предложила пожениться. "Я буду Любовь Баскова. А ты будешь Николай Успенский", – шутила королева шансона.

Также Любовь отметила, что самое важное в жизни – хорошее самочувствие. Она так и сказала Баскову, который поинтересовался у нее о желаемом. "Я хочу, чтобы все были здоровы. Это самое главное, потому что мы можем все, у нас есть все, а купить здоровье невозможно", – заметила Успенская.