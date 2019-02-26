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Полезное | Тимати собирается выгнать Крида из-за девушки?

26.02.2019|09:45
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В сети распространяется информация, что артист сильно разозлил рэпера и его дни в Black Star могут быть сочтены. Поговаривают, что Егор Крид закрутил роман с девушкой брата Тимати.

Появилась информация о том, что певец встречается с моделью Любовью Лишневской, избранницей младшего брата рэпера Артема Юнусова. Якобы, таким образом артист подложил свинью Тимати. Блондинка же прославилась, снявшись в клипе Егора Крида "Слеза", где сыграла его возлюбленную.

Судя по всему, Лишневская никак не может забыть совместную работу в кадре с исполнителем. Недавно она опубликовала в соцсети нарезку из самых откровенных сцен ролика, а ведь снят он был еще в прошлом году, сообщает VistaNews.ru.

Пользователи Сети сделали вывод, что Любовь тоскует по Егору Криду, а может быть, даже изменяет брату Тимати с певцом. К таким же выводам мог прийти и Тимати. Якобы это именно поэтому рэпер не на шутку разозлился на подопечного и собрался с ним расставаться.

Кроме того, есть версия, что Тимати хочет выгнать Егора Крида из Black Star, а также оставить себе псевдоним исполнителя, потому что тот подставил родной лэйбл, внезапно отказавшись выходить на сцену на музыкальном фестивале в Абу-Даби. Егор Крид заявил, что у него нет настроения, и он останется в гримерке.

Ранее ведущая Алена Водонаева прокомментировала новость о том, что экс-возлюбленная певца выходит замуж за топ-менеджера "Газпром-Медиа". Она отметила, что все бывшие избранницы Егора Крида связали жизнь с мужчинами, не похожими на артиста. В качестве примера Водонаева привела Нюшу, Ксению Дели и Дарью Клюкину. В начале февраля бывшая участница шоу "Холостяк" объявила о том, что выходит замуж за бизнесмена Владимира Чопова.

Источник — dni.ru
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