26.02.2019 | 09:50

Максим Фадеев не сдержал обещание. Экс-солистка девичьей группы Serebro Екатерина Кищук больше не является частью продюсерского центра MALFA. Также девушка лишилась раскрученного аккаунта в соцсетях.

Вчера, 25 февраля, Екатерина Кищук рассказала, что ушла от Максима Фадеева. Более того, у девушки отобрали самое дорогое – станицу в соцсети Instagram с миллионом подписчиков.

Также Екатерина попросила поклонников группы Serebro быть лояльнее к новому составу группы. По ее мнению, девушек еще рано судить, так как они себя пока не показали. "Хочу, чтобы вы поддержали новых девочек и не обижали за то, что выбрали именно их", – отметила Екатерина.

Также экс-солистка сообщила, что профиль, который она вела, теперь будет принадлежать новым участницам трио. "И тут следите за всеми новостями о них", – добавила Екатерина.

Отметим, что по мнению интернет-обывателей, артистку заставили отдать профиль и уйти из продюсерского центра, якобы именно такие условии я были прописаны в ее контракте. От Кищук просто избавились. Также фанаты группы Serebro отмечали, что Фадеев не сдержал обещание, которое давал совсем недавно.

"Мне хотелось бы поставить точку в этих обсуждениях и сказать, что никто никуда не уходит. Все остаются в семье MALFA, просто теперь каждый в новой роли. Для каждого артиста важно развитие и на данном этапе я решил, что так будет лучше для каждого", – заявлял Максим сразу после известия о роспуске группы Serebro.