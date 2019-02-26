26.02.2019 | 17:42

Актеру Спартаку Мишулину нет покоя на том свете – его имя постоянно склоняют живущие, то и дело появляются какие-то самозванцы, объявляющие себя родственниками. Его вдова Валентина Константиновна и дочь Карина устали отбиваться от мошенников и аферистов. Но, кажется, им снова предстоит вынуть шпаги из ножен.

В распоряжении «Дни.ру» оказалось исковое заявление на сумму 9 337 112,37 рублей (треть от кадастровой стоимости 28 011 337,15 рублей), направленное в Тверской районный суд Москвы. Согласно документу, истец – проживающий в Твери Сорокин Эдуард Владимирович – требует установления факта родственных отношений, восстановления срока на принятие наследства и признания права собственности в порядке наследования.

Эдуард Сорокин уверяет, что Спартак Мишулин – его родной дед по отцовской линии, и приводит множество доказательств того, что не является самозванцем. Мол, его отец Сорокин Владимир Спартакович был внебрачным ребенком Спартака Мишулина. Якобы актер не мог записать его на свое имя, поскольку был женат и боялся общественного порицания. «Однако следует заметить, что на протяжении 15 лет Мишулин С. В. по собственной инициативе отправлял деньги на содержание Сорокина В.С., участвовал в воспитании ребенка, зарекомендовал себя как ответственный и порядочный отец», – говорится в иске.

В документе сказано, что Спартак Мишулин в 1946-1949 годах жил вместе с матерью и бабушкой Эдуарда Сорокина в подмосковном Быково, они работали с Доме культуры, "что подтверждено зарплатными ведомостями". А в приложении к иску есть квитанции о регулярном переводе Спартаком Мишулиным денег якобы на содержание ребенка и их личная переписка.

То обстоятельство, что лишь сейчас, через 14 лет после смерти Спартака Мишулина, его якобы внук обращается за наследством, его представитель в документе объясняет просто: "Ранее о существовании наследства его внук не знал, поскольку проживал в разных городах со своим дедом и не общался с семьей Мишулиных. А поскольку Сорокин С.В. умер раньше своего отца, доля наследника переходит к его потомкам".

Сегодня выдающий себя за внука прославленного актера Эдуард Владимирович требует 1/3 от шикарной квартиры Мишулиных на Садово-Триумфальной улице Москвы.

Адвокат семьи Карины Мишулиной и ее матери Валерий Панасюк прокомментировал "Дни.ру" эту скандальную ситуацию: "Никакого родства с Эдуардом Сорокиным семья Мишулиным не признает. Ранее иск Сорокина в Пролетарском суде Твери был оставлен без рассмотрения. Требования Сорокина в новом иске являются незаконными. Семья будет отстаивать свою позицию в суде с целью отстоять свое недвижимое имущество и защитить доброе имя".

Не исключено, что в ближайшее время этой резонансной теме будут посвящены ток-шоу "Пусть говорят" и "Прямой эфир". Тут есть, о чем поговорить...