25.02.2019 | 10:39

Раскритиковавшего нашу страну актера могут лишить всех званий и заслуг перед страной и навсегда запретить ему въезд в Россию. Такое предложение выдвинули на Урале.

"Уральский родительский комитет" взбесило поведение Серебрякова. Организация направит такое обращение на имя президента Владимира Путина, о чем сообщил ее руководитель Евгений Жабреев.

Отчасти его предложение разделил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Сразу хочу подчеркнуть, что я против каких-либо санкций в отношении граждан России в плане ограничения их передвижения, как из России, так и в Россию. Мы это уже проходили, возвращаться к "железному занавесу" не следует", – отметил в беседе с "Дни.ру" о Серебрякове эксперт.

Эту часть инициативы общественников Манукян категорически отверг. "А вот по поводу необходимости отзыва званий и регалий у "проштрафившихся" артистов я вполне согласен с авторами этой инициативы. За подобные выступления действительно следует лишать званий", - заявил он.

Манукян напомнил, что в прошлом году, когда он впервые упомянул о подобной инициативе, многие начали переживать по поводу возможного запуска подобного механизма. "Была очень бурная общественная дискуссия. Я и тогда, и сегодня подчеркиваю, если человек имеет звание и тем самым ассоциируется со страной, то он не должен критиковать ее за пределами России, а тем более в странах, которые мягко говоря, проводят недружественную политику к нашей стране", – пояснил свою позицию эксперт.

По словам Вадима Манукяна, это прописные истины. "Во все времена подобное поведение называлось предательством. Если у артистов нет никаких званий, и они никак не ассоциируются с государством, то пусть говорят все, что угодно в любой точке мира, но звание должно обязывать. Сдайте звания и награды – говорите, что хотите и где хотите", – заключил эксперт.

Ранее переехавший в Канаду актер Алексей Серебряков набросился на Россию, обвинив ее в разжигании военных конфликтов. Во время лекции в Лондоне артист заявил, что из-за того, что Москва занимается "переписыванием истории", россияне вынуждены "демонстрировать псевдопатриотизм". Эти слова подняли волну возмущения в Сети.