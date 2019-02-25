25.02.2019 | 14:06

Ледяной шельф Бранта в Антарктиде в скором времени расколется с образованием айсберга, площадь которого в два раза больше площади Нью-Йорка. Исследователи считают, что это может привести к дестабилизации всего ледника, что снова создает угрозу для научной станции «Халли». Об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые отметили, что крупная трещина, остававшаяся стабильной в течение 35 лет, в последнее время начала быстро расти, продвигаясь со скоростью четыре километра в год. В будущем она должна встретиться с другой трещиной, названной Halloween Crack и возникшей в конце октября 2016 года. Неустойчивости всего ледника также способствуют неровности коренной породы, которые препятствуют течению льда и создают в нем разрывы и нарастающее напряжение, что выглядит как рябь.

По оценкам, площадь айсберга составит 1700 квадратных километров, что сделает его самым крупным из всех, что появлялись в этом регионе Антарктиды. Исследователи считают, что будущее шельфа зависит от того, где именно встретятся разломы.

Если это произойдет южнее участка нестабильности, то весь ледник Бранта станет уязвим к разрушению. В этом случае станцию «Халли» снова нужно перемещать.

«Халли-6» была официально открыта в Антарктике 5 февраля 2013 года. Полярная станция, состоящая из восьми модулей и рассчитанная на много лет работы, установлена на сваях с салазками, что позволяет транспортировать строения.

Предыдущие пять баз были погребены под снегом и льдом или снесены. В 1985 году замеры, сделанные на «Халли», привели к обнаружению озоновой дыры над Антарктидой.