25.02.2019 | 10:36

Агата Муцениеце обнародовала новый блог. Популярная актриса сделала заявление о муже, актере Павле Прилучном, сообщив, что они развелись.

Агата Муцениеце успевает не только сниматься в кино и воспитывать двоих детей – сына Тимофея и дочь Мию, но и снимать свой влог. В 2018 году артистка регулярно выкладывала новые видео, однако потом случился перерыв. Немедленно поползли слухи, что это связано с проблемами в личной жизни. В СМИ муссировалась информация, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный на грани развода, особенно после того, что якобы актер поднял руку на жену. Впрочем, сама актриса опровергла эти данные, несмотря на то, что в полиции подтвердили факт обращения.

Так или иначе, лишь сейчас Агата обнародовала новый влог, который начала записывать еще в начале февраля. Ролик протяженность около 40 минут начался с того, что Муцениеце, завтракая с детьми в их новом доме, сообщила, что скоро они отправятся на съемки нового выпуска передачи Регины Тодоренко "Пятница с Региной".

Впрочем, общественность интересует, что происходит в личной жизни актрисы. Любопытен отрывок, записанный Агатой на эту тему. "Наверно, вы должны продумать, что я должна, как обычно, разъяснить ситуацию, такое было, такого не было... А я не буду! А я не хочу! Не хочу и не буду!" – заявила со смешком Муцениеце.

На этом актриса не остановилась. Чуть дальше она сказала, обратившись к зрителям: "Где же Павел? Ребят, мы развелись, и он уехал из этого дома". Далее, видимо, ожидая, какой эффект произведут ее слова в СМИ, Агата Муцениеце выложила картинку заголовков, которые, по ее представлениям, должны появиться в Сети после ее заявления.

"Попались! Паша в Калининграде на съемках, приедет скоро, и у нас будет спектакль, и мы поедем на гастроли. В общем, все в норме, не волнуйтесь", – успокоила встревоженных поклонников посмеявшаяся Агата Муцениеце.