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Полезное | Ковальчук рассказала о новых «Тайнах следствия»

25.02.2019|17:52
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Мировые премьеры, музыкальная, вокальная и театральная академии, мастер-классы для молодых композиторов и журналистов, выступления лауреатов "Грэмми" – Зимний фестиваль искусств, который в Сочи уже в 12-й раз провел дирижер и альтист Юрий Башмет, поразил разнообразием программы. Одной из самых ярких стала программа "Параллельные миры". С ее участницей, актрисой Анной Ковальчук, встретился корреспондент "Дни.ру".

Сочетание музыки Шостаковича, Прокофьева и Свиридова с поэзией Твардовского, Пастернака и Симонова на фоне репродукций картин Кончаловского, Петрова-Водкина и Дейнеки всегда производит на зрителей потрясающее впечатление. Этот синтез разных видов искусства – постоянная примета придуманного Юрием Башметом фестиваля искусств. Но для Анны Ковальчук такая работа была в новинку.

Сегодня на счету актрисы четыре десятка ярких работ в кино – тут и "Мастер и Маргарита", и "Адмиралъ". Но самой известной, конечно, является роль подполковника Марии Сергеевны Швецовой из популярного детективного сериала "Тайны следствия".

"Мне не обидно, что меня часто знают только по этой работе, – призналась Анна в интервью "Дни.ру". – Напротив, я очень рада, что в моей жизни с 2001 года есть эта роль. Ведь это всегда гарантированная работа, стабильный доход, большая зрительская любовь, а о чем еще мечтать артисту?!"

17 декабря 2018 года на канале "Россия 1" состоялась премьера 17-го сезона "Тайн следствия". А в то же самое время уже шли съемки спин-оффа и приквела сериала "Тайны следствия. Прошлый век". "Продюсеры захотели чуть изменить привычную всем канву, – рассказала Анна Ковальчук во время Зимнего фестиваля искусств в Сочи. – Теперь Мария Сергеевна будет распутывать сложные дела в XIX веке, получилась крайне любопытная история".

Источник — dni.ru
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