25.02.2019 | 13:59

Продюсер Бари Алибасов, до сих пор хранивший молчание, прокомментировал сообщения о болезни Лидии Федосеевой-Шукшиной. Супруг актрисы заверил, что она чувствует себя нормально.

Лидия Федосеева-Шукшина действительно госпитализирована. Однако инфаркта у нее не было. Врачи оставили актрису в больнице – но всего на один день.

"Нормально себя чувствует. Был небольшой подъем давления, оставили где-то на сутки", – приводит слова супруга Федосеевой-Шукшиной Алибасова телеканал "360".

Ранее сообщалось, что Лидия Федосеева-Шушкина почувствовала недомогание вечером, 24 февраля. Она пожаловалась на боли в груди, была вызвана скорая помощь. Легендарную актрису доставили в одну из столичных клиник с диагнозом "острый инфаркт".

Находясь в больнице, артистка пожаловалась редакторам скандально известного шоу "Пусть говорят" на плохое самочувствие. "Еще несколько дней полежу. Надо до конца себя вылечить, а то времени нет. Все убили. Убили меня!" – заявила звезда в телефонном разговоре.

Слухи о серьезной болезни жены Алибасов опроверг и в соцсети. "Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина чувствует себя хорошо. Никакого инфаркта, обычная простуда. В субботу вылетаем на кинофестиваль в Испанию", – написал продюсер в Instagram.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились в 2018 году. Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Для 71-летнего музыканта это седьмой по счету брак. Для 80-летней актрисы – пятый.

Дети Федосеевой-Шукшиной крайне негативно отнеслись к этому браку. Говорят, что стресс, вызванный семейными конфликтами, стал причиной ухудшения самочувствия актрисы. Бари Алибасов пытается всех примирить в семействе Лидии Федосеевой-Шукшиной – однако его попытки пока тщетны.