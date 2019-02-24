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Полезное | В Москве срочно госпитализирован Георгий Данелия

24.02.2019|12:30
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Знаменитый режиссер доставлен в одну из столичных больниц. Георгий Данелия сам обратился к медикам за помощью.

По имеющимся данным, режиссер пожаловался врачам на очень тяжелую одышку. Медики приняли решение о срочной госпитализации.

Известно, что Георгий Данелия давно имеет проблемы с легкими. По предварительным данным, у него обнаружен пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной области, передает РЕН ТВ.

В столичной больнице, где в настоящее время находится Данелия, ему сделают более детальное обследование. Состояние знаменитости оценивается как тяжелое.

Супруга народного артиста СССР поделилась подробностями его самочувствия. "Георгий Николаевич в больнице, у него воспаление легких", – сообщила Галина Данелия. По ее словам, режиссер сейчас находится в реанимации.

В течение нескольких лет Данелия страдает эмфиземой легких, которые работают только на 15%. Сам режиссер рассказывал, что "сидит" на кислородном аппарате.

Георгий Данелия прославился своими режиссерскими работами. Среди его фильмов такие известные кинокартины, как "Джентльмены удачи", "Афоня", "Я шагаю по Москве", "Кин-дза-дза!". Его называют "великим советским режиссером".

Источник — dni.ru
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