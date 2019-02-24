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Полезное | В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи

24.02.2019|21:28
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В Москве неизвестные ограбили наркологическую клинику, принадлежащую певцу Стасу Пьехе и его сестре Эрике Быстровой. Об этом сообщает «Пятый канал».

Инцидент произошел в ночь на субботу, 23 февраля. Согласно оперативной сводке, злоумышленники вскрыли дверь офиса, «неустановленным способом» взломали сейф, находившийся в кабинете учредителя, и похитили оттуда деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей.

Сообщается, что медицинское учреждение не было оборудовано сигнализацией, его безопасность обеспечивало частное охранное предприятие. Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, а также оставшиеся на некоторых поверхностях отпечатки пальцев злоумышленников.

Пьеха открыл свою наркологическую клинику в 2015 году. По словам артиста, для него это не коммерческий, а социальный проект.

Источник — lenta.ru
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