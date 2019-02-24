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Полезное | Розу Сябитову обвинили в хамстве и заносчивости

24.02.2019|12:38
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Град критики обрушился на ведущую шоу Первого канала "Давай поженимся". Розу Сябитову за ее посты в Instagram обвинили в хамстве и заносчивости.

Популярная телевизионная сваха устала получать от зрителей розы. Эти цветы Сябитовой надоели. Она любит лилии – но тут уже ее соведущая Лариса Гузеева против, не выносит их запаха.

"Поклонники тащат и тащат розы. А я люблю лилии (но против них взбунтовалась Лариса Гузеева, так как они вонючие) или цветы в горшках, например, гортензию. А еще лучше дарить мне колбасу", – написала ведущая в своем микроблоге.

Подписчики свахи возмутились, шутливый пост им не понравился. Пользователи раскритиковали скудный словарный запас телеведущей и обвинили ее в хамстве, передает Пятый канал.

"Уже заказы делают!!! Надо было указать название и сорт колбасы тогда уже сразу!!! Розы их не устраивают!!!", "Базарная баба", "Почему Лариса Гузеева не ведет себя так нагло? Достала уже", - рассердились фолловеры Сябитовой.

Напомним, телесваха Роза Сябитова дважды была замужем. С первым супругом Михаилом звезда прожила около десяти лет. В браке у них появилось двое детей – сын и дочь. Телеведущая овдовела – муж спился, и она осталась одна.

Второго супруга – Юрия – Сябитова встретила на съемках своей программы "Давай поженимся!", чтобы завоевать сердце очередной участницы. Он был на десять лет моложе Розы. Брак развалился после того, как Юрий Сябитову избил.

Источник — dni.ru
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