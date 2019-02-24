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Полезное | Российского спортсмена наказали за упоминание Путина на среднем пальце

24.02.2019|21:23
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Российский двоеборец Виталий Иванов был наказан за то, что написал фамилию президента России Владимира Путина на экипировке. Об этом сообщает NRK.

Во время чемпионата мира в австрийском Зеефельде Иванов продемонстрировал операторам перчатку, на которой были нанесены инициалы Путина. Свои действия он объяснил тем, что это его президент, и он его любит.

Виталий сообщил также, что на второй перчатке он написал название родного города и уверен, что это не запрещено правилами.

После соревнований судьи Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) вынесли поступок Иванова на обсуждение и посчитали его нарушением правил. «В правилах FIS говорится, что на соревнованиях нет места политическим заявлениям, поэтому мы вынесли ему предупреждение и заставили стереть надпись с перчатки», — рассказал член FIS Лассе Оттесен.

После прыжковой части лыжного двоеборья 20-летний Иванов занимает 42-е место, имея в активе 85,9 балла. Лидирует немец Эрик Френцель — 138,5 балла. Лыжная гонка на 10 километров состоится 23 февраля и начнется в 0:30 по московскому времени.

Источник — lenta.ru
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