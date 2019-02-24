24.02.2019 | 21:26

Сотрудники саратовского управления Россельхознадзора сняли на видео процесс сожжения санкционных молочных продуктов. Запись инцидента была опубликована на YouTube.

Перед тем как уничтожить коробки с изъятой продукцией, начальник отдела Россельхознадзора зачитал над продуктами установленный порядком документ. В нем говорилось, что продукты этого типа не могут быть допущены к ввозу на территорию России, поэтому должны быть изъяты и уничтожены соответствующими органами контроля.

Всего сотрудники ликвидировали три партии сыра общей массой 12,6 килограмма.

В конце июля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». В страну запрещено ввозить многие виды продуктов питания из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других стран, которые ввели антироссийские санкции.

При пересечении границы эти товары должны уничтожаться. За три года с момента введения продуктового эмбарго было уничтожено более 26 тысяч тонн санкционных продуктов.