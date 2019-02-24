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Полезное | Георгия Данелию ввели в кому

24.02.2019|21:18
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Режиссера Георгия Данелию, который был госпитализирован в одну из московских больниц, ввели в искусственную кому. Об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщила ТАСС жена режиссера Галина Данелия.

По ее словам, в настоящее время медики проводят обследования и следят за состоянием режиссера.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Данелия попал в больницу из-за одышки. У него предполагали пневмоторакс, однако позже диагностировали воспаление легких. Сейчас состояние Георгия Николаевича оценивается как стабильно тяжелое.

В течение нескольких лет Данелия страдает эмфиземой легких, которые работают только на 15%. Сам режиссер рассказывал, что "сидит" на кислородном аппарате.

Георгий Данелия снял такие картины, как «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-Дза-Дза!».

Источник — lenta.ru
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