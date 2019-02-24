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Полезное | «Еще хочу»: Кудрявцева заговорила о новой беременности

24.02.2019|12:26
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Телеведущая сделала признание в своем Instagram-аккаунте. 47-летняя Лера Кудрявцева, у которой полгода назад появилась на свет дочь, заявила, что хочет еще раз стать матерью.

Знаменитость ответила на вопросы подписчиков. Общение шло в режиме нон-стоп. Прежде всего, пользователей соцсети интересовали новости из жизни маленькой наследницы Кудрявцевой.

Фолловеры спросили, какие ласковые прозвища есть у Машеньки и как сама Лера чувствует себя в роли молодой мамы. Телеведущая призналась, что ей это состояние очень нравится. Причем, настолько, что не против родить еще одного малыша.

"Дочь уже ползает и сидит. Как ласково называю дочку? Пирожок, кукушонок, булочка, доча. Каково быть мамой? Офигенно, еще хочу", – цитирует Кудрявцеву Starhit.ru. Если звезда все-таки решится на новую беременности, это будет ее третий наследник. Ведь помимо дочери у Кудрявцевой есть старший сын.

Во время общения Лера Кудрявцева сделала еще одно откровенное признание о своем образе жизни. Телеведущая заявила, что очень любит курить. Многих поклонников слова знаменитости шокировали и разочаровали.

Напомним, Кудрявцева вышла на работу уже через три недели после родов. Дочка звезды появилась на свет 13 августа 2018 года. Телеведущая призналась, что в этот период было трудно не только ей, но и ее супругу, хоккеисту Игорю Макарову. Ведь мужчина находился с дочкой, пока Лера трудилась. Через некоторое время Кудрявцева нашла ребенку няню, которая теперь помогает молодой семье по хозяйству.

Источник — dni.ru
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